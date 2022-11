3/10 ©Ansa

L'ipotesi di un allungamento dei tempi era già emersa nei giorni scorsi e l'Ance aveva già manifestato disapprovazione. "Perché la banca che ha già comprato pagando un utilizzo in 5 anni, certamente non se lo porta a 10", spiega Brancaccio. E per imprese? In quel caso “il problema è che se anche hanno capienza fiscale, la liquidità dove la prendono? Non è che puoi reggere senza monetizzare"

Superbonus 110%, lo sconto in fattura diluito in dieci anni: ecco come funziona