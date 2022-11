5/10 ©IPA/Fotogramma

In generale però l’intenzione sarebbe garantire un aiuto non in base all’Isee, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ma in base al quoziente familiare. Si pensa a una soglia di reddito di partenza fissata a 15mila euro, che cambierebbe in seguito a seconda di quanto una famiglia è numerosa