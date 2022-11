2/10 Enea

La maggior parte degli interventi in Lombardia (48,2%) riguarda i condomini, per i quali l’investimento medio è di poco inferiore ai 659mila euro. Le altre due regioni dove sono stati avviati più cantieri sono il Veneto (40.095, per un valore di investimenti ammessi poco inferiore ai 5 miliardi e 400 milioni di euro) e il Lazio (28.230 cantieri avviati, per un valore totale che supera i 5 miliardi di euro)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia