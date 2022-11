5/8 ©Ansa

L’OPINIONE DI CONFINDUSTRIA - L’aspetto positivo è che le bollette legate ai consumi del 2022 sono conteggiabili, ma i fringe benefit restano prioritari solo per coloro che hanno ancora crediti welfare residui. A spiegarlo è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria: “I fringe benefit non ci convincono molto, primo perché la platea che ne usufruisce è molto ridotta e secondo perché si sposta la palla nel campo delle imprese. Alcune li potranno erogare, altre solo in parte e altre ancora no perché non sono nelle condizioni di farlo”

