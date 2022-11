Fringe benefit, c’è anche bonus bollette dipendenti: cosa sapere

8/8 ©IPA/Fotogramma

Il bonus bollette, chiarisce la circolare, si può sommare al già previsto bonus benzina fino da 200 euro, e può essere erogato in aggiunta. Dunque in totale si può arrivare ad avere 800 euro in più, non tassate, in busta paga

Bonus bollette da 600 euro in busta paga: ecco come le aziende aiutano i dipendenti