3/17 ©IPA/Fotogramma

SMART WORKING - Per i lavoratori fragili e per i genitori con figli under 14, arriva la proroga della possibilità di ricorrere al lavoro agile senza accordo. La misura sarà valida fino al 31 dicembre. Lo smart working viene riconosciuto a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale e, per quanto riguarda i genitori di figli under 14, che in famiglia non ci sia già un genitore che non lavora o che percepisce uno o più ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione

Smart working in regime agevolato