In udienza davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha mostrato che nelle carte di Washington sui 300 milioni di euro pagati da Mosca a oltre 20 partiti e politici europei dal 2014 non ci sono riferimenti a soggetti nazionali. A evidenziarlo, due rapporti redatti da Dis e Aise

Nessuna evidenza che i fondi russi a Paesi europei finiti al centro del dossier divulgato da Washington nei giorni scorsi siano finiti nei conti di politici o partiti italiani. Ad affermarlo è l'Autorità delegata alla sicurezza Franco Gabrielli nel corso dell’audizione tenuta con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha affermato: "Non ci sono rischi per il nostro Paese". La conferma del presidente dell'organo e senatore di Fdi Adolfo Urso: "Nessun profilo riguardante Roma".

L’audizione

Come reso noto da Urso, nel corso dell'audizione "sono stati forniti elementi riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall'amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi e da essi non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale". In sostanza, Gabrielli ha illustrato all’organo i rapporti redatti dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dall’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna sulla di quanto comunicato da Stati Uniti, dimostrando la mancanza di evidenze sul coinvolgimento di soggetti italiani. Il sottosegretario avrebbe anche fatto riferimento alla telefonata tra il premier Mario Draghi e il segretario di Stato americano Antony Blinken, nella quale il secondo avrebbe ribadito l’estraneità della Penisola al dossier.