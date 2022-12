Zaia: autonomia non è secessione. No a soggetti diversi da Lega

"Se qualcuno pensa che il modello del federalismo sia antiquato

sconfessa i padri costituenti. Poi basta guardare fuori dall'Italia per trovare i modelli vincenti di Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera". Luca Zaia, presidente della regione Veneto, risponde a Repubblica ai dubbi di molti sul progetto di autonomia differenziata e torna a precisare che non si tratta di secessione: "E' come se fossimo in un condominio e passassimo da un comodato gratuito in cui il proprietario del palazzo paga tutte le spese a contratti di affitto regolari in cui le spese del proprietario vengono

scaricate sui singoli inquilini. Il progetto di autonomia nasce in Veneto con me, so bene di cosa parlo. E se fossi un governatore del sud sarei il primo a chiederla". Quanto al si' al presidenzialismo, "non è uno scambio di prigionieri. Se c'è una raccolta di firme la faccio volentieri perché anche io credo nel presidenzialismo. Ma i percorsi hanno tempi diversi: il presidenzialismo è una modifica della Costituzione, per l'autonomia basta applicare una modifica già fatta. Chi sostiene debba avvenire in simultanea è in malafede".