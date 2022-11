Migranti, sbarco da Humanity 1. Meloni: italiani chiedono di difendere confini

Terminato lo sbarco dei 35 migranti dalla Humanity 1: gli ispettori dell'Usmaf avevano riscontrato l'alto rischio psicologico. Completato a Catania lo sbarco dalla nave Geo Barents, scesi in Calabria gli 89 a bordo della Rise Above. Una fonte di governo francese ha detto che il Paese aprirà il porto di Marsiglia alla Ocean Viking e bolla come "comportamento inaccettabile" quello dell'Italia riguardo alla vicenda che ha coinvolto la nave. Piantedosi: "Non accettiamo lezioni".