Il governo Meloni non cancellerà il reddito di cittadinanza ma, come già annunciato più volte, la misura verrà rinnovata con qualche novità. L’intenzione è quella di mantenere il sostegno economico per i soggetti che non sono nella condizione di lavorare – pensionati in difficoltà, invalidi, chi non ha reddito e chi ha figli minori di cui farsi carico - andandone invece a modificare l’impostazione per chi è in grado di lavorare

