Ita Airways, si dimette il presidente Alfredo Altavilla

Il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, ha rassegnato le dimissioni dalla carica alla vigilia dell'assemblea degli azionisti della compagnia, controlata al 100% dal Tesoro. Si è dimessa anche la consigliera Frances Ouseley. All'ormai ex presidente, nei giorni scorsi, erano state già tolte le deleghe operative da parte del Cda, trasferite all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. In una lettera al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, resa nota dall'Agi, Altavilla scrive che "sono stati, gli ultimi in particolare, periodi burrascosi e senza serenità: anche per questa ragione", afferma il top manager, "le dimissioni sono da me rassegnate a fronte di manleva e rinuncia ad azioni di responsabilità dirette da parte del socio nella prossima assemblea dell'8 novembre o, qualora successiva, della successiva data".