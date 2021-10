Alitalia, cadute e rinascite: la storia dal primo all'ultimo volo

13/19 ©Ansa

La scelta porta a una nuova Aquila Selvaggia, con piste bloccate da febbraio a giugno 1995 e piloti in sciopero. Schisano cede e firma gli aumenti agli stipendi richiesti dai piloti, con un contratto segreto che l’IRI non apprezza e che segnerà la sua fine ad Alitalia. Nel 1997, una nota di colore riporta la società nelle cronache per motivi più leggeri. In aria, tra Bombay e Roma, nasce Maya, la prima bambina a vedere la luce su un volo Alitalia