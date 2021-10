Ita Airways, i nuovi aerei: livrea azzurra e tricolore. LE FOTO

Nel giorno in cui la nuova compagnia aerea ha iniziato a volare, in una conferenza stampa sono stati presentati il nome, il logo e i colori dei velivoli. “Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi”, ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino. Fino ad allora rimarranno aerei e loghi di Alitalia. Ita ha quindi comprato il marchio della vecchia compagnia, non per riusarlo così com’era ma per evitare che venisse acquistato da altri