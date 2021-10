Ultimo volo Alitalia, il discorso del comandante Andrea Gioia. VIDEO

L'ultimo volo di Alitalia è partito giovedì sera da Cagliari, diretto a Roma. Un messaggio commosso del comandante prima del passaggio del testimone alla nuova compagnia Ita. Molti passeggeri si sono messi in fila per farsi firmare la carta d'imbarco

"E' un volo storico": così il comandante dell'AZ1586, Andrea Gioia, ha esordito ai microfoni per salutare personalmente i passeggeri dell'ultimo volo di Alitalia, partito giovedì sera da Cagliari e diretto a Roma. "Grazie come sempre di tutto", ha detto e poi ha sottolineato il passaggio del testimone alla nuova compagnia Ita. Molti passeggeri si sono messi in fila per farsi firmare la carta d'imbarco, come ricordo dell'ultimo tragitto targato con l'ormai vecchia compagnia aerea di bandiera.