Cessione Ita Airways, trattativa tra Mef e Certares-Delta-Air France

Economia

Ita Airways, i nuovi aerei: livrea azzurra e tricolore. LE FOTO

Nel giorno in cui la nuova compagnia aerea ha iniziato a volare, in una conferenza stampa sono stati presentati il nome, il logo e i colori dei velivoli. “Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi”, ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino. Fino ad allora rimarranno aerei e loghi di Alitalia. Ita ha quindi comprato il marchio della vecchia compagnia, non per riusarlo così com’era ma per evitare che venisse acquistato da altri

Oggi sono partiti i primi voli Ita, la nuova compagnia aerea nata sulla ceneri di Alitalia. In una conferenza stampa, i vertici della società hanno annunciato il nuovo nome e la nuova livrea. Il nuovo nome è Ita Airways e gli aerei saranno azzurri, con il tricolore sulla coda. Per ora, però, la compagnia - che ieri ha acquistato lo storico marchio Alitalia - volerà ancora con gli aerei, i colori e il logo Alitalia

“Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo”, ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino. “Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l'avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise”, ha aggiunto