E' scontro sugli sbarchi selettivi come disposto da un decreto dell'esecutivo. La Humanity ricorrre al Tar e si rifiuta di lasciare il porto con 35 persone ancora a bordo. Dalla Geo Barents scendono in 357, ma oltre ducento restano sulla nave. Il Pd: "Piantedosi riferisca in Aula". Il Papa: "L'Ue non lasci sola l'Italia"