Cop27, Meloni incontra Sunak. Possibile colloquio con al-Sisi. DIRETTA

Il presidente del Consiglio è a Sharm El-Sheikh per il vertice Onu sui Cambiamenti Climatici: è il primo premier ad andare nel Paese dalla morte di Regeni nel 2016. Meloni, che nel pomeriggio interviene alla sessione plenaria, ha avuto colloqui con il presidente israeliano Herzog, il premier etiope e il premier britannico. E ha avuto un bilaterale con al-Sisi. Guterres chiede che "tutti i governi tassino i profitti inattesi delle compagnie dei combustibili fossili". Von der Leyen: "L'Europa mantiene la rotta" Condividi

Prosegue con la seconda giornata e l’apertura ufficiale a Sharm El-Sheikh, in Egitto, la Cop27, il 27esimo vertice Onu sui Cambiamenti Climatici. Presente anche Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio ad andare nel Paese da quando nel 2016 al Cairo fu trovato morto Giulio Regeni. Stamattina Meloni, arrivata all'International Convention Center di Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale, è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il premier nel pomeriggio interverrà alla sessione plenaria, dove ribadirà che l'Italia partecipa all'impegno comune di riduzione dei gas serra preso dalla Ue: taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. Ad aprire la conferenza il discorso del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi che ha sottolineato come vi siano "grandi aspettative" da questo evento.

Meloni incontra Sunak e Ahmed leggi anche Giappone, lost in transition? Il piano per la "neutralità carbonica" In mattinata, a margine del vertice, Meloni ha avuto un faccia a faccia con il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, e un altro con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed. Il presidente del Consiglio, fa sapere Palazzo Chigi, ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dell'"Accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità" tra il governo etiopico e il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino e ha sottolineato l'importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d'Africa. Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico. Nel colloquio tra Meloni e Sunak, invece, i due hanno discusso le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l'esigenza di una risposta unitaria all'aggressione russa all'Ucraina, e hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e NATO. Si è discusso della lotta "all'immigrazione illegale" e del sostegno a Kiev. Meloni e Sunak, fa sapere Palazzo Chigi, hanno inoltre ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra.

Il colloquio tra Meloni ed Herzog Il presidente del Consiglio ha avuto anche un incontro con il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Palazzo Chigi comunica che lo scambio si è concentrato sulla collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Il premier si è detto pronto a collaborare con il futuro nuovo governo israeliano per rafforzare il partenariato nell'ambito industriale e tecnologico e nel settore delle tecnologie pulite per l'ambiente. È stata condivisa, fa sapere Palazzo Chigi, una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo.

Possibile incontro con al-Sisi leggi anche Cop27, il tema dei risarcimenti ai Paesi più poveri sarà in agenda Secondo quanto si è appreso nelle scorse ore, Meloni potrebbe anche avere un faccia a faccia con il presidente Abdel Fattah al-Sisi. All'indomani dell'insediamento del governo, al-Sisi le aveva inviato le congratulazioni augurandosi di sviluppare presto "le relazioni bilaterali" tra i due Paesi, complicate dai casi Regeni e Patrick Zaki.

Onu: tassare extrapofitti su combustibili fossili approfondimento Cop27, cosa aspettarsi dalla conferenza sul Clima in Egitto Nel discorso di apertura, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto che "tutti i governi tassino i profitti inattesi delle compagnie dei combustibili fossili" e che questo denaro sia reindirizzato "alle persone che lottano con i prezzi crescenti di cibo ed energia e ai paesi che soffrono perdite e danni per la crisi climatica". Von Der Leyen: "Cambiamento climatico è la sfida più grande" "Dobbiamo affrontare molte sfide, ma il cambiamento climatico è la più grande. Questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere" l'obiettivo di limitare il riscaldamento climatico "a 1,5 gradi" rispetto ai livelli pre-industriali "a portata di mano", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in concomitanza con l'avvio della Cop27 a Sharm El Sheikh. Poi si è tenuto il primo colloquio faccia a faccia tra von der Leyen e il primo ministro britannico Rishi Sunak. "Affrontiamo molte sfide comuni, dal cambiamento climatico e la transizione energetica alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Attendo con impazienza una cooperazione costruttiva tra Ue e Regno Unito basata sui nostri accordi", ha scritto la presidente della Commissione europea in un altro tweet.

Analisi Carbon Brief: Usa, Uk, Canada e Australia sotto di miliardi di fondi per il clima Intanto, un'analisi di Carbon Brief (sito specializzato in scienza e politica del cambiamento climatico), riportata in esclusiva dal Guardian, evidenzia che Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia non hanno raggiunto la loro "giusta quota" di finanziamenti per il clima a favore dei Paesi in via di sviluppo. I Paesi ricchi si erano impegnati a fornire 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, ma l'obiettivo è stato mancato. La quota Usa era 40 miliardi di dollari, ma nel 2020 hanno versato 7,6 miliardi. Australia e Canada solo un terzo, Londra tre quarti. Tokyo e diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, sono invece tra i più virtuosi.

Il programma di oggi della Cop27 approfondimento Cop27, in Egitto il summit per il clima. Ecco i nodi da sciogliere La mattinata si è aperta con la cerimonia di apertura della Cop27, alla quale ha partecipato anche Meloni. Poi due tavole rotonde: una sulla transizione equa dal titolo “Just Transition”, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio, e una sulla sicurezza alimentare, “Food Security”. In giornata è prevista anche la firma del Memorandum of Understanding (MoU) con Alikhan Smailov, primo ministro del Kazakistan. Nel pomeriggio il bilaterale fra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al-Sisi e le dichiarazioni dei leader: Meloni dovrebbe parlare alla sessione plenaria alle 17.