Egitto, Meloni ad al Sisi: forte attenzione su casi Regeni e Zaki

Portavoce Sisi: collaboriamo per verità e giustizia su Regeni

"L'incontro ha toccato la questione dello studente italiano Regeni e della cooperazione per raggiungere la verità e ottenere giustizia", ha precisato il portavoce ufficiale della Presidenza egiziana, ambasciatore Bassam Radi, riferendosi ai temi al centro del bilaterale senza aggiungere altro sulla questione.



Sisi ha chiesto a Meloni “nuovo impulso” a relazioni

Il portavoce ufficiale della Presidenza della Repubblica egiziana, in un messaggio, ha dichiarato che Sisi "ha accolto con favore la visita del Presidente del Consiglio italiano e la sua partecipazione ai lavori del vertice sul clima, rinnovando le proprie congratulazioni per la sua recente assunzione" dell'incarico. Il presidente egiziano inoltre ha espresso "il suo apprezzamento per l'estensione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, e la sua aspirazione che la visita della signora Meloni in Egitto rappresenti un nuovo impulso per lo sviluppo di quelle relazioni che si basano su profondi legami storici con dimensioni politiche, economiche, di sicurezza e culturali", ha concluso il portavoce. Meloni "ha affermato la volontà dell'Italia di rafforzare la cooperazione bilaterale con l'Egitto, in un modo che apra orizzonti costruttivi e realizzi gli interessi comuni dei due Paesi e popoli amici", ha riferito il portavoce della presidenza egiziana. Questo, "perché l'Egitto considera l'Italia e il continente europeo come un pilastro-cardine di sicurezza e stabilità in Medio Oriente e nel Mediterraneo".