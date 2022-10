Allarme Onu sul clima, anche lo sci a Cortina a rischio

Le proposte dell'Omm

approfondimento

Clima, ricerca: come cambieranno le temperature nelle città in Italia

Da qui l’allarme e le conseguenti proposte per mettere un freno a un processo che mette in pericolo il nostro pianeta: raddoppiare entro il 2030 la fornitura di elettricità da fonti pulite per frenare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici che provocano gli eventi meteo estremi e lo stress idrico mettendo a rischio la sicurezza energetica globale e triplicare gli investimenti in rinnovabili entro il 2050 per rientrare nella traiettoria di "zero netto" di gas serra entro metà secolo. Il rapporto dell’Omm è focalizzato sull'energia, considerata la "chiave per gli accordi internazionali sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico".