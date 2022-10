Cambiamento climatico, rischio allergie tutto l’anno

Periodi più lunghi

approfondimento

Allergia al polline, uno studio getta le basi per il primo vaccino

Il fatto di avere temperature più alte, spiegano gli esperti, permette la diffusione anche in autunno di diverse specie di pollini che concentrano la fioritura tra la primavera e l’estate. Oltre al carico pollinico più abbondante, si aggiungono fioriture primaverili anticipate e pollinazioni invernali prolungate. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, tra pochi decenni la stagione critica per le allergie inizierà fino a quaranta giorni prima in primavera, prolungandosi di tre settimane in autunno. Non è così raro, però, trovare già oggi allergeni ‘fuori stagione’, proprio per i cambiamenti climatici. A causa delle sempre più frequenti anomalie climatiche, spiega Gianenrico Senna, presidente SIAAIC e professore di Malattie Respiratorie all'Università di Verona, “stiamo registrando un aumento delle richieste di aiuto anche in periodi in passato insoliti, da parte di chi soffre di allergie solo in primavera. Moltissimi italiani rischiano di soffrire di allergie da pollini praticamente tutto l'anno, con sintomi peggiori e terapie che devono essere protratte nel tempo”. Le rilevazioni effettuate dalle reti di monitoraggio negli ultimi 30 anni, mostrano in effetti un cambiamento nella diffusione dei pollini: la parietaria, diffusa in Italia e in tutto il Mediterraneo, rimane quasi tutto l'anno e continua a liberare polline fino a tutto settembre e ottobre. L’ambrosia, presente nel Nord Italia e in tutto il Centro Europa, comincia a fiorire a luglio e continua anche in autunno. Entrambe mostrano un allungamento della loro stagione di pollinazione. "Questo comporta che le stagioni dei pollini delle diverse piante sono destinate sempre più ad emergere in contemporanea: se una volta si iniziava ad esempio con i pollini di cipresso e solo in un secondo momento arrivava la betulla, in futuro le ondate di pollini avverranno contemporaneamente nelle stesse settimane", ha spiegato Senna.