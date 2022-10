1/10 ©Ansa

Il Partito Democratico punta a rinnovarsi: si avvicinano il congresso e un cambio di leadership, con l’elezione di un nuovo segretario nazionale che prenderà il posto di Enrico Letta. La Direzione del Pd, riunita lo scorso 28 ottobre, ha approvato un ordine del giorno per definire proprio i “tempi e le modalità di svolgimento del percorso costituente per un nuovo Pd" e per "celebrare il congresso per l’elezione della/del nuova/o Segretaria/o Nazionale e dell’Assemblea nazionale”

