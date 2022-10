Economia

Si apre una stagione di modifiche per il Superbonus 110% . Dopo essere stato utilizzato negli ultimi due anni da migliaia di famiglie per l’efficientamento energetico delle proprie abitazioni, l’incentivo potrebbe presto lasciare spazio ad aliquote di detrazione ridotte, anche del 40-50% rispetto al livello attuale del 110%

L'ACCELERAZIONE – In realtà un simile procedimento era già previsto che avvenisse, anche se in modo più graduale: come infatti prevedeva la Manovra 2022, l’agevolazione statale doveva essere tagliata al 70% nel 2024, per poi scendere al 65% nel 2025, anno di “scadenza” della misura