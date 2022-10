A mettere la parola fine sul dibattito nato per gli articoli "il" o "la" da affiancare alla parola "presidente" è la stessa Giorgia Meloni. Il neo primo ministro verrà infatti ufficialmente chiamata "il Signor presidente del Consiglio". Così si legge in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, inviata a tutti i ministri del nuovo governo di centrodestra per le comunicazioni ufficiali ( GLI AGGIORNAMENTI SUL GOVERNO MELONI ).

Il testo della comunicazione

Il testo rimbalzato sui social è stato postato anche dallo spin doctor Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi. ''Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: "Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni''.