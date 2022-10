Consultazioni, oggi al Quirinale è atteso il centrodestra. Giorgia Meloni salirà da Mattarella per le consultazioni insieme a tutta la coalizione, ma al termine del colloquio dovrebbe essere solo lei a parlare per tutti. "Pronti a dare un governo all'Italia", dice. Possibile incarico già in serata. Letta: "Non tollereremo ambiguità sulla Russia". Calenda: "Preoccupa la politica estera". Conte: "Non è tempo di opposizione unitaria".