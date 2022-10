La carriera accademica

Giuseppe Valditara è nato a Milano il 12 gennaio 1961, è iscritto all’albo degli avvocati presso la Corte di Appello di Milano. È professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e l'Università Tor Vergata di Roma. Valditara è anche presidente dell'Osservatorio inter-ateneo per la ricerca università Link ed e-Campus ed è stato docente di Diritto romano nell'Università Europea di Roma e consigliere d'amministrazione all'Università Europea di Roma; nel 2020 delegato del Rettore Università di Torino allo sviluppo delle relazioni internazionali in materia di didattica e ricerca, compresa la ricerca applicata all'attività di impresa. Dal dall'ottobre 2018 al dicembre 2019, Valditara ha ricoperto l'incarico di capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur.

La precedente esperienza politica

Oltre alla carriera accademica, Valditara è già stato impegnato in politica: tra il 2001 e il 2013 era infatti stato eletto tre volte senatore, prima con Allenza Nazionale e poi con il Popolo della Libertà. Tra il 2008 e il 2013 è stato anche segretario della Commissione VII scuola, università, ricerca del Senato e tra il 2009 e il 2010, relatore in Senato della legge n. 240/2010 sulla riforma dell'università. Nel 2005 è stato invitato a Pechino nell'ambito dei lavori per la preparazione della legge cinese sulla responsabilità extracontrattuale. Prima dell’ingresso in Parlamento, tra il 2000 e il 2001, è stato assessore provinciale all'istruzione e all'edilizia scolastica della Provincia di Milano, mentre tra il 1999 e il 2000 è stato membro della Commissione di studio istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia sui temi del federalismo, della riforma dello statuto regionale e sulla proposta di uno statuto di autonomia particolare.