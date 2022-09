Entra nel vivo la campagna elettorale. Letta a Casa Italia, il nuovo programma di Sky TG24 dedicato alle elezioni del 25 settembre: "Non possiamo permetterci di mandare a casa Draghi" ( LEGGI L'INTERVISTA ). E alla Festa dell'Unità attacca Fratelli d'Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso. Sempre a Milano oggi al via la campagna del Terzo Polo con Calenda e Renzi, mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna. ''La misura più efficace che si può mettere in atto" sul fronte energetico "è certamente quella di un tetto sul prezzo del gas europeo'' ha detto la presidente di FdI. ''Misura però sulla quale siamo ancora sospesi'', visto l'opposizione di alcuni Paesi, ''in particolare Germania e Olanda''. Renzi a Firenze: "Pd nervoso, senza di me rischiano di perdere collegi". I partiti cercano il voto dei giovani e sbarcano su Tik Tok , senza trascurare la vetrina del Forum Ambrosetti che si apre oggi a Cernobbio, dove è previsto anche un intervento del presidente ucraino Zelensky.