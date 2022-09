Elezioni, l'intervista di Nicola Fratoianni a Sky TG24 in diretta

Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è l’ospite di Casa Italia, il programma di Sky TG24 - che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 - condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento (VERSO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI I VIDEO - LE NEWS IN DIRETTA). Presenti anche i giornalisti Fabio Tamburini e Alessandro Giuli. Tanti i temi dell’intervista (che è possibile seguire nel video in testa a questo articolo), tra cui l’inflazione e gli sviluppi della crisi energetica. Sulla polemica di Salvini secondo cui la Lega sta portando avanti proposte che un tempo sarebbero state della sinistra, Fratoianni ha replicato: “Dov’è la sinistra? Noi pensiamo ai contenuti”. Sulla situazione energia ha proposto di “usare gli extraprofitti per le fasce deboli” e si è detto favorevole “a un Recovery energetico europeo”.