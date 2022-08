Antonio Tajani a Sky TG24: l'intervista in diretta

Tajani: “Difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni”

vedi anche

In Italia l'inflazione sale ancora: +8,4% ad agosto, è record dal 1985

Il primo tema di cui ha parlato Tajani è stato quello dell’inflazione. Per contenerla, ha spiegato, “innanzitutto bisogna difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni”. “Per gli stipendi – ha detto il coordinatore di Fi – bisogna abbattere le tasse sul lavoro e permettere alle imprese di poter dare più soldi ai lavoratori dipendenti. Per le pensioni bisogna aumentare le minime sia agli anziani sia ai portatori di disabilità. Come? Stravolgendo quello che è il reddito di cittadinanza, perché bisogna aiutare soltanto chi non può lavorare. Chi invece può lavorare deve andare a lavorare”. Secondo Tajani, “bisogna intervenire anche a livello europeo. Noi non condividiamo quello che sta facendo la Bce, che ha aumentato il costo del denaro. In Europa aumentare il costo del denaro vuol dire mettere in difficoltà le imprese per l’accesso al credito e si arriva quindi a una stagnazione, invece noi dobbiamo favorire la crescita”. Infine, c’è “il prezzo del gas, perché l’inflazione cresce soprattutto a causa del costo dell’energia. Quindi bene il tetto europeo, auguriamoci che si possa arrivare a questo accordo tra tutti i Paesi dell’Unione”.