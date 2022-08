Il Governo proroga fino al 5 ottobre il taglio delle accise su benzina e Diesel e si prepara nel giro di giorni a emanare, tramite il ministero della Transizione Ecologica, un nuovo decreto per il contenimento dei consumi domestici. Nel documento, che dovrebbe essere pubblicato a giorni, previsti termosifoni giù di un grado e riscaldamenti spenti un'ora prima. Domani Cingolani presenterà al premier Mario Draghi il piano di risparmio energetico. Intanto prosegue l'appello dei partiti. Salvini: "Sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti". Letta: "È improcrastinabile un intervento sia italiano che europeo per bloccare i rincari e fermare la speculazione in corso sull'energia prodotta da rinnovabili. Siamo pronti a sostenere l'intervento del governo". Sulla questione, poi, ecco Di Maio. "L'80% delle bollette pagato dallo Stato? Sicuramente è un costo che ci possiamo permettere perché lo Stato sta incassando di più per l'effetto dell'Iva e delle accise". Queste le parole delleader di Impegno Civico, ospite de "L’intervista di Maria Latella". La senatrice di Più Europa Emma Bonino è intervenuta sul dossier energetico a "Casa Italia" il nuovo formato di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 e dedicato all’imminente voto per il rinnovo del Parlamento. "Draghi sta convincendo l'Europa sul prezzo del gas", ha detto ( LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA ).