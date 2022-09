Si svolgerà oggi, in un clima di grande tensione, l’ispezione degli esperti dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe. Il pool di esperti, di cui fa parte anche l’italiano Massimo Aparo, dovrà verificare le condizioni di sicurezza nel grande complesso industriale. Le autorità russe hanno però posto una serie di paletti all’ispezione, a cominciare dal tempo a disposizione per gli esperti, che avranno una sola giornata per controllare la centrale.. Il direttore dell'Agenzia Grossi chiedeva invece una missione permanente: "Siamo qui per evitare un disastro". Intanto a Praga i ministri degli Esteri dell'Ue hanno raggiunto un accordo sulla sospensione dell'accordo con la Russia del 2007 per la facilitazione dei visti. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Una decisione che "non rimarrà senza conseguenze". Così Mosca, che deciderà "se le misure saranno simmetriche, asimmetriche o altre che in Ue non si aspettano". Intanto è iniziato lo stop del gasdotto Nord Stream 1. "Non è possibile eseguire una manutenzione rilevante delle apparecchiature da causa delle sanzioni occidentali", fa sapere il ceo della compagnia. Sul campo, Kiev sfonda le difese russe sul fronte del Kherson e accusa Mosca di aver bombardato i corridoi necessari al passaggio della missione Aiea.