Attualmente infatti 30 dei 56 reattori nucleari in Francia sono fermi: 12 per problemi di corrosione, altri 18 per manutenzioni programmate fra il 2022 e il 2025. L'Autorità per la Sicurezza Nucleare ha approvato l'operato del gruppo Edf, che gestisce le centrali, aggiungendo tuttavia che in alcuni casi, come quello del reattore 2 della centrale di Belleville, bisogna accelerare le operazioni per un ritorno al funzionamento, previsto al momento nel 2024