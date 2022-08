1/10 ©Ansa

Il Governo italiano prende tempo sul nuovo decreto per alleviare gli effetti del caro prezzi, in particolare a causa dell’aumento delle materie prime del settore energia, come luce e gas. Motivo del ritardo del testo: il reperimento delle risorse. I tecnici del Mef sono al lavoro per individuare i reali margini di manovra per il decreto Aiuti ter. Ma i tempi non saranno brevi e la quantificazione definitiva delle somme a disposizione non potrà arrivare nel giro di pochi giorni

