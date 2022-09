La crisi morde e il costo delle utenze schizza in tutto il continente. Tra i motivi dell’aumento vertiginoso dei prezzi del gas, l’annuncio da parte di Gazprom di una chiusura dal 31 agosto al 2 settembre del Nord Stream 1, l’impianto che collega la Russia all’Europa. Il prossimo 9 settembre in programma un Consiglio europeo straordinario per far fronte all'emergenza che sta pesando su famiglie e imprese. L'APPROFONDIMENTO