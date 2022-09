Letta vede Sala a Palazzo Marino e punta sul modello Milano. Per il 18 settembre annuncia una kermesse del Pd in città che sfida la Pontida della Lega. 'La partita è ancora tutta da giocare, con giovani e indecisi', dice. Meloni prosegue in Sardegna il suo giro d'Italia, domenica sarà a Cernobbio, e dice: 'I dati ci danno al governo, ma non promettiamo miracoli'. Poi si confronta sul palco con un sostenitore Lgbt+. Salvini snobba i sondaggi che danno il M5s sopra la Lega e annuncia invece il 'cappotto' del centrodestra. Calenda e Renzi presentano il Terzo polo a Milano. Lupi: 'Senza Noi Moderati non si governa'.