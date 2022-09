Boccia: "Bollette da bloccare come mutui in pandemia"

"Noi siamo quelli che in piena pandemia hanno bloccato i mutui, dato ristori a chi non poteva più operare, rateizzato quello che era necessario rateizzare e assistito chi andava assistito. Siamo quelli che hanno detto con chiarezza a Bruxelles, già prima dello scoppio della guerra in Ucraina, che andava fissato un tetto al prezzo del gas e che andava piegata la resistenza dell'Olanda e dei Paesi del nord Europa; così come continuiamo ad insistere con forza per il disaccoppiamento tra gas e energia prodotta da rinnovabili". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della segreteria Pd e capolista al Senato in Puglia, a Martina Franca (Taranto), nel corso della presentazione dei candidati della lista dem e della coalizione di centrosinistra a Camera e Senato per l'area ionica.