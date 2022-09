Le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina restano al centro del dibattito politico: Salvini le ritiene deleterie per l'economia italiana e preme per uno scudo Ue, Meloni evidenzia però che sfilarsi dagli alleati causerebbe problemi al nostro Paese. Nella sfida di Cernobbio: Salvini: "Serve lo scudo Ue". Letta: "No a rinegoziare il Pnrr". Calenda rilancia il metodo Draghi, e Conte insiste sul taglio del cuneo