“La Lega ha sempre appoggiato tutti gli interventi a favore dell’Ucraina, comprese le sanzioni“, ma “chiedo che non siano milioni di italiani a pagarne il prezzo: l’Europa deve sostenere lavoratori, pensionati e imprese”. Così Matteo Salvini è intervenuto a Casa Italia, il programma di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale e dedicato all’imminente voto per il rinnovo del Parlamento, previsto il 25 settembre. In studio anche i giornalisti Agnese Pini e Ferruccio De Bortoli. Tanti i temi trattati durante l’intervista, dalla posizione internazionale dell’Italia che “non cambierà se noi vinceremo le elezioni”, alle sanzioni alla Russia che “finora non hanno funzionato, i sanzionati guadagnano di più mentre i sanzionatori ci perdono”, fino al caro bollette per cui “vorrei mettere 30 miliardi di euro a debito subito”. ( LEGGI L'ARTICOLO