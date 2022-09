Il leader di Europa Verde, il presidente di Noi con l'Italia e la ministra per la Famiglia sono gli ospiti di Casa Italia, il programma condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento

La grande partita sul gas si gioca in Europa. Sono d'accordo su questo punto Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, e la ministra per la Famiglia Elena Bonetti (Italia viva-Terzo Polo), ospiti di Casa Italia, il programma di Sky TG24 - che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 - condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento. Sul tavolo anche i temi dei rigassificatori, del tetto al prezzo del gas e degli extraprofitti.