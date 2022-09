"L'intervista", Mara Carfagna ospite di Maria Latella

Politica

Elezioni, Supermedia Agi/YouTrend: calo Pd e Lega, Fdi primo partito

In 10 giorni, emerge da uno degli ultimi sondaggi elettorali che precedono il voto del 25 settembre, il partito di Giorgia Meloni segna un +0,1% e si assesta al 24,4%. In crescita anche i consensi per Cinque Stelle (+1,3%; 12,2%) e Terzo Polo (+0,6%; 6,5%). Perdono terreno i dem (-0,7%; 22%), il Carroccio (-0,5%; 12,9%) e Forza Italia (-0,5%; 7,9%). La coalizione di centrodestra, pur con qualche punto percentuale in meno, resta 18 punti sopra quella di centrosinistra (46,9% contro 28,6%)

Le elezioni politiche del 25 settembre sono sempre più vicine. A breve non potranno più essere pubblicati sondaggi elettorali, nel rispetto della regola che ne vieta la diffusione nei 15 giorni precedenti il voto. Dall’ultimo aggiornamento della Supermedia Agi/YouTrend, emerge intanto come i consensi dei cittadini italiani si stiano ancora spostando da un partito all’altro, pur senza sconvolgere il quadro previsto. A perdere terreno sarebbero soprattutto Pd e Lega, mentre Fratelli d’Italia – al 24,4% - resta ancora una volta in testa nelle intenzioni di voto

A migliorare sono il MoVimento Cinque Stelle, che in 10 giorni registra un +1,3% rispetto all’ultimo sondaggio, e il Terzo Polo (Azione-Italia Viva), in crescita dello 0,6%. I dem di Enrico Letta calano invece dello 0,7%, pur rimanendo il secondo partito d’Italia nelle intenzioni di voto. Così anche la Lega, in discesa dello -0,5% negli ultimi dieci giorni. Fa la sua prima comparsa nella rilevazione Unione Popolare, il movimento di sinistra radicale guidato da De Magistris, con un consenso che supera di poco l’1%