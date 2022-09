Il leader della Lega è stato ospite di Casa Italia, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30. Nella parte finale del programma, i politici raccontano quali sono le loro proposte e le loro ricette riguardo a sei temi: inflazione e caro energia, fisco, lavoro, giovani e istruzione, un argomento a piacere (Salvini ha scelto Pnrr e immigrazione). Tra sei mesi vedremo se chi ha vinto le elezioni avrà mantenuto le promesse. Ecco le risposte di Salvini ascolta articolo Condividi

Matteo Salvini, segretario della Lega, è stato ospite di Casa Italia, l'appuntamento di Sky TG24 - in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 - condotto da Fabio Vitale e dedicato alle elezioni del prossimo 25 settembre. Nella parte finale del programma, i leader raccontano quali sono le loro proposte e le loro ricette riguardo a sei temi: inflazione e caro energia, fisco, lavoro, giovani e istruzione, cambiamento climatico, un argomento a piacere (Salvini ha scelto Pnrr e immigrazione). Un minuto per ogni tema. Tra sei mesi vedremo se chi ha vinto le elezioni avrà mantenuto le promesse. Ecco le risposte di Matteo Salvini (VERSO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN DIRETTA - TUTTI I VIDEO).

Inflazione e caro energia "Lo scudo europeo. L'Europa impone delle sanzioni per fermare una guerra, e noi ci siamo e le abbiamo votate, basta che queste sanzioni non facciano male agli italiani, agli imprenditori, ai commercianti, ai camionisti, agli operai. Quindi uno scudo europeo, come nel Covid, che protegga e metta un tetto, un prezzo massimo, agli aumenti delle bollette di luce e gas. Se non lo fa l'Europa, e io spero che lo faccia, il primo atto del nuovo governo sarebbe di mettere 30 miliardi - come la Francia ne ha messi 40 e la Germania ne ha messi 60 – per garantire lavoro, salute e dignità ai lavoratori italiani".

Fisco "Innanzitutto, qualcosa che costa zero è bloccare l'invio delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate: in questo momento rischiano di essere una catastrofe per 15 milioni di italiani. Secondo, estendere la Flat tax, la tassa unica, la tassa piatta, semplice del 15%, che mentre siamo in onda su Sky aiuta 2 milioni di Partite Iva: fatturi fino a 65mila euro, mi dai solo il 15%. E grazie a questa tassa semplice l'anno scorso hanno aperto 250mila nuove Partite Iva, nonostante il Covid. L'obiettivo nei 5 anni è estendere questo trattamento di favore a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie fino a 70mila euro lordi di reddito in caso di due stipendi o due pensioni. Si può, lo Stato ci guadagna perché più gente lavora, più gente fa la spesa, più gente paga le tasse".

Lavoro, imprese e salari "Innanzitutto, immediatamente azzerare l'Iva sui beni di prima necessità: pane, latte, pasta, frutta e verdura. Perché chi pasteggia a caviale e champagne può tranquillamente pagarsi l'Iva, chi non ce la fa - perché magari è un precario - va aiutato nel carrello della spesa. Poi bloccare la legge Fornero, che significa lasciare a circa 800mila lavoratrici e lavoratori nell'arco dei prossimi mesi la possibilità di scegliere la pensione dopo 41 anni di contributi versati e apre questi enormi spazi di lavoro ai ventenni e ai trentenni con un lavoro solido, sicuro e non precario a vita. Il taglio delle tasse con la Flat tax è l'unico modo per aprire nuovi spazi di lavoro: bloccare la Fornero ed estendere la tassa del 15%".

Giovani e istruzione "Mancano medici, mancano infermieri, la proposta della Lega è di togliere il numero chiuso a Medicina, come in Francia. La selezione non la fai coi quiz a crocette, ma la fai in base ai voti, al merito, alle capacità dopo il primo anno. Seconda riflessione: estendere la gratuità dei libri di testo dalle scuole elementari almeno alle scuole medie, che sono le scuole dell'obbligo. Vorremmo potenziare gli istituti tecnici e professionali. E se un ragazzo a 16 anni vuole andare a lavorare, deve essere libero di poter scegliere cosa fare della sua vita".

Cambiamento climatico "Accelerare sulle rinnovabili. La burocrazia sta bloccando pannelli solari, fotovoltaico, pale eoliche. Poi applicare il piano del Pnrr che prevede 6 milioni e 600mila alberi da piantare nelle 14 aree metropolitane da Milano a Roma a Catania. E poi il nucleare, il nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione: emissioni zero, scorie quasi zero, è la forma di energia più green, più ecocompatibile, più moderna e meno costosa. Chi sceglie la Lega sceglie il futuro e sceglie il nucleare".

Ultimo tema a scelta: Pnrr (e immigrazione) "Il Pnrr va aggiornato, perché i progetti che costavano 10 prima dell'aumento del costo della luce e del gas se adesso costano 20 non occorre un genio per capire che qualcosa bisogna modificarlo. Sul tema immigrazione e sicurezza, al primo consiglio dei ministri - se vince la Lega - si reintroducono i decreti sicurezza. Costa zero. Chi arriva in Italia e ha il permesso di arrivarci è un mio fratello e una mia sorella, però le migliaia di sbarchi a cui stiamo assistendo - non più solo a Lampedusa, ma arrivano dalle frontiere friulane, da Ventimiglia, in barca a vela in Calabria e in Puglia - no, dobbiamo tornare a essere seri. I confini italiani sono confini europei, quindi controllare chi entra e chi esce non è un diritto, ma è un dovere. E quindi da presidente del Consiglio avrò l'onore di tornare a proteggere i confini, la dignità, le regole e la sicurezza dei miei concittadini".