I cittadini italiani il 25 settembre sono chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza sul prossimo Governo. Tante le forze politiche e i programmi in campo: ecco quindi “TrovaPartito”, un quiz per orientarsi e scoprire il proprio posizionamento sulla base di elaborazioni a cura di Quorum/YouTrend

L'Italia si avvicina alle elezioni politiche del 25 settembre, che decideranno il nuovo Governo dopo quello guidato da Mario Draghi. Una tornata elettorale segnata da tanti temi centrali, dalla crisi energetica al contrasto all'inflazione, fino al Pnrr. Tanti i partiti in campo, con programmi e idee diversi fra cui i cittadini devono orientarsi per capire a chi dare la loro preferenza. Per questo Sky TG24 mette in campo "TrovaPartito", una VAA (Voting Advice Application) immaginata per scoprire il proprio posizionamento politico e per visualizzare i partiti più vicini e quelli più lontani. Il risultato finale - basato su elaborazioni a cura di Quorum/YouTrend - potrà essere arricchito di informazioni come il posizionamento su alcuni assi tematici fra cui economia, Europa e diritti, oppure la vicinanza a cluster politici (ad esempio. Sovranisti, globalisti, moderati, etc).