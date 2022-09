Elezioni, l'intervista di Matteo Salvini a Sky TG24: DIRETTA

Matteo Salvini, leader della Lega, è l’ospite di stasera di Casa Italia, il programma condotto da Fabio Vitale e dedicato all’imminente voto per il rinnovo del Parlamento, previsto il 25 settembre. ( LO SPECIALE DI SKY TG24: VERSO IL VOTO - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN DIRETTA - TUTTI I VIDEO ). È possibile seguire l'intervista in diretta in testa a questo articolo.

Salvini: "Sempre appoggiate sanzioni"

leggi anche

Elezioni, il test di Sky TG24 per capire quale partito votare

“La Lega ha sempre appoggiato ogni intervento a favore dell’Ucraina, comprese le sanzioni”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Sono passati sei mesi dall’inizio della guerra e delle sanzioni che dovevano fermare Putin e la Russia, lascio giudicare l’utilità di questo strumento. Andiamo avanti con le sanzioni, ma l’Europa deve proteggere lavoratori, pensionati e imprese che stanno pagando gli aumenti di luce e gas. Continuare a sostenere tutte le iniziative per fermare la guerra, ma non ci devono andare di mezzo gli italiani”.

“Se vinciamo noi, posizione internazionale Italia non cambia”

“Se noi vinciamo le elezioni non cambia la posizione internazionale dell’Italia, la Nato rimane uno scudo di cui faremo parte”, ha specificato Salvini. “Io sono stato in varie città, dove persone che vogliono lavorare e creare lavoro hanno bollette della luce triplicate. O interviene il governo italiano subito, come fatto da quelli francese e tedesco, o interviene l’Europa con uno scudo come fatto per il Covid”.