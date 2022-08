Crisi energetica, i programmi dei principali partiti

In tema di crisi energetica ci sono degli aspetti su cui le principali forze politiche si dividono, come mostrano anche i programmi dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Dal tetto al prezzo del gas, fino ai razionamenti energetici: ecco le principali differenze tra gli schieramenti ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - TUTTE LE NEWS LIVE ).

Sul tema dell’utilizzo dei rigassificatori galleggianti, invece, il centrodestra non cita questa opzione nel suo programma, anche se alcuni esponenti si sono detti a favore. Per il Pd l’opzione può essere percorsa, se temporanea e coinvolgendo i territori. Il M5s non cita i rigassificatori galleggianti nel suo programma elettorale ma li ha dichiarati “accettabili” solo se "emergenziali e temporanei”. E il Terzo Polo? Quello che arriva da Azione e Italia Viva è un “Sì” e “il prima possibile”.

Razionamenti energetici

approfondimento

Salvini: "Se prezzo gas e luce non scende rischio razionamenti"

Sui razionamenti, cioè sulla riduzione forzata dei consumi, il centrodestra è favorevole alla promozione dell’efficientamento energetico. Di efficientamento parla anche il Pd, secondo il quale serve un piano in questa direzione. Mentre per il M5s i razionamenti sono da evitare, così come per il Terzo Polo, a meno che non siano strettamente necessari. Da sottolineare, però, che in nessuno dei programmi politici si trova l’espressione “razionamenti energetici” che comunque si prospetta sempre più come una possibile realtà per il prossimo inverno.