Energia, dal price cap al nucleare: le ricette dei partiti sul gas

Il segretario del Pd Enrico Letta punta su una soluzione italiana ai rincari: "Prezzi amministrati dell'energia per 12 mesi”, una misura che l'Italia potrebbe prendere anche senza Bruxelles. “È necessario fare una legge”, avverte, “altrimenti il sistema salta”. A chi invoca un intervento di carattere europeo, Letta replica: "Dicendo che 'Bruxelles non ci ha dato il price cap e non si può fare, non si risolvono i problemi. Io dico che i prezzi amministrati in Italia" per un periodo "possiamo farli noi senza chiedere permesso a nessuno"

