Elezioni, gli ultimi sondaggi: il Movimento 5 stelle sorpassa la Lega

Fratelli d'Italia e Pd sono saldi ai primi due posti, ma alle loro spalle il Carroccio perde terreno e si ferma al 12% contro il 13% dei pentastellati. Il Terzo polo è ancora distante da Forza Italia, che si assesta all'8%. Secondo la rilevazione 'Izi - Scenari per l'Italia', il 30% degli intervistati sarebbe favorevole a un nuovo governo Draghi

A poco più di tre settimane dal voto del 25 settembre, nessuno scossone dagli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia e Partito democratico restano le prime due forze del Paese, ma al terzo posto, secondo la rilevazione Izi - Scenari di governo, condotta tra il 30 e il 31 agosto, il Movimento 5 stelle sopravanza la Lega di Matteo Salvini (LO SPECIALE DI SKY TG24: VERSO IL VOTO - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN DIRETTA - TUTTI I VIDEO).

Forza Italia mantiene a distanza il Terzo polo

Queste nel dettaglio le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia si assesta al 24,5%, avanti di 2,7 punti sul Partito democratico fermo al 21,8%. Il Movimento 5 stelle, come detto, sorpassa la Lega: 13% contro 12%. A seguire Forza Italia all'8%, mentre ancora distanti sembrano Azione-Italia Viva al 5,2% e Sinistra Italiana-Europa verde al 4,5%. Sotto il quorum del 3, ItalExit al 2,6% e + Europa al 2%. Poi l'Unione popolare con De Magistris all'1,4%, Impegno civico di Di Maio allo 0,6% come i centristi di Noi moderati. Alternativa per l'Italia allo 0,2%.