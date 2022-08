In termini di coalizioni il centrodestra si trova in vantaggio con il 48,2% delle preferenze, contro il centrosinistra che si ferma al 29,5%

Fratelli d'Italia e Partito democratico guidano la corsa verso le elezioni del prossimo 25 settembre e la Supermedia di Agi/YouTrend fornisce un quadro dettagliato della situazione. Il mese di agosto non ha portato grossi stravolgimenti rispetto ai sondaggi precedenti. Il partito di Giorgia Meloni guida la fuga, seguito immediatamente dopo dal partito guidato da Enrico Letta. In termini di coalizioni, però, il vantaggio del centrodestra è netto: 48,2% rispetto al 29,5% del centrosinistra. (ELEZIONI POLITICHE. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)