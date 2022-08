6/16 ©Ansa

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA - Spicca il nome dell'ex magistrato Carlo Nordio (in foto) come capolista in Veneto. Nella circoscrizione Veneto 2 c’è Gianmarco Mazzi. Tra i capilista per la Camera anche Maria Cristina Caretta e Ciro Maschio. Alessandro Urzì è nel collegio plurinominale di Vicenza. Per l'uninominale in lista Raffaele Speranzon e Luca De Carlo. In Fvg, Luca Ciriani è capolista al Senato. Capolista alla Camera è Nicole Matteoni. Per i collegi uninominali: alla Camera, per il collegio di Udine, Walter Rizzetto. Al Senato Luca Ciriani

Elezioni, Sgarbi contro Casini, Meloni sfida Zingaretti: gli scontri tra i big nelle liste