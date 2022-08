La leader di Fratelli d’Italia ha condiviso un filmato in cui si vede un uomo - un 27enne richiedente asilo originario della Guinea - che violenta una donna - una 55enne ucraina - per strada a Piacenza. “È un video indecente e indecoroso”, ha attaccato il segretario del Pd. “Giorgia Meloni vergognati”, ha twittato invece il leader di Azione Calenda. "Mi vergogno francamente di leader politici che usano uno stupro per attaccare me”, è stata la risposta di Meloni ascolta articolo Condividi

Esplode la polemica politica per un video pubblicato da Giorgia Meloni su Twitter. La leader di Fratelli d’Italia ha postato un filmato in cui si vede un uomo - un 27enne richiedente asilo originario della Guinea - che violenta una donna - una 55enne ucraina - per strada a Piacenza. “È un video indecente e indecoroso”, ha attaccato il segretario del Pd Enrico Letta. “Giorgia Meloni vergognati”, ha twittato invece il leader di Azione Carlo Calenda. "Mi vergogno francamente di leader politici che usano uno stupro per attaccare me”, è stata la risposta di Meloni (ELEZIONI: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I VIDEO).

La violenza sessuale e il video di Meloni leggi anche Piacenza, 27enne arrestato dopo aver violentato una donna in strada La leader di Fdi ha postato il video oscurato, tratto da Il Messaggero, ieri 21 agosto. “Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città”, ha scritto nel tweet. L’episodio di violenza sessuale a cui fa riferimento è avvenuto a Piacenza: una donna ucraina di 55enne, che intorno alle 6 stava passeggiando nel centro storico della città emiliana, è stata aggredita e gettata a terra sul marciapiede da un uomo che ha iniziato a violentarla. Un residente ha sentito le grida di aiuto della donna e ha chiamato la polizia, che ha bloccato l’uomo. Il 27enne, originario della Guinea e con lo status di richiedente asilo, è stato arrestato per violenza sessuale e ora si trova in carcere. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Piacenza in stato di choc.

L’attacco di Letta e Calenda a Meloni approfondimento Elezioni, da Roma a Bologna: gli scontri tra i big nelle liste "Faccio un appello a tutti perché tutti stiano dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso", ha attaccato Letta parlando a Radio24. "C'è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto, quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone". "Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati", ha scritto invece su Calenda. Poi, su La7, ha aggiunto: "Denunciare uno stupro è una cosa, mettere" sui social "il video in cui vede la persona stuprata, esponendola a una marea di persone che vanno a vederlo in modo morboso, è indegno di un Paese civile. Meloni ha fatto una cosa indegna di un Paese civile e contro le donne. Se fosse mia figlia o sua figlia, non vorremmo che fosse esposta sui social network mentre viene violentata, da una leader politica che si candida a governare il Paese".

La replica di Meloni vedi anche Elezioni, dai diritti al fisco: i programmi dei partiti a confronto Poi è arrivata anche la replica di Meloni. "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c'è un limite”. E ha concluso: "Mi vergogno francamente di leader politici che mentre usano uno stupro per attaccare me, non spendono una parola di solidarietà per la vittima, evidentemente per paura di dover affrontare il tema dell'emergenza sicurezza aggravato".