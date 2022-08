Piacenza, 27enne arrestato dopo aver violentato una donna in strada

La polizia allertata da un residente che aveva sentito la donna gridare. L'episodio intorno alle 6 del mattino. La vittima dell'aggressione si trova ricoverata in ospedale in stato di choc

Un uomo di 27 anni è stato arrestato all'alba dalla polizia a Piacenza. Le volanti della questura lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in mezzo alla strada. La vittima è una 55enne ucraina che introno alle 6 stava passeggiando da sola nel pieno centro storico della città emiliana quando è stata aggredita e gettata a terra sul marciapiede dal giovane che ha iniziato a violentarla.

La polizia chiamata da un residente della zona

Un residente ha udito le grida di aiuto e ha chiamato la polizia. Il 27enne, originario della Guinea e con lo status di richiedente asilo, è stato arrestato per violenza sessuale e ora si trova in carcere. La donna invece è ricoverata all'ospedale di Piacenza in stato di choc.