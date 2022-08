Alleanza di centrosinistra in salita. Verdi e Sinistra Italiana: dopo l'accordo con Azione "sono cambiate le condizioni". Nel centrodestra Berlusconi torna a parlare di miracolo italiano. Ma è tensione sull'ipotesi di Salvini al Viminale. Per Giorgia Meloni il momento delle decisioni non è adesso. Conte lancia le parlamentarie per la selezione dei candidati a Cinque Stelle. Decreto Aiuti oggi in Consiglio dei Ministri